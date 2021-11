Banksy pode ter-se inspirado em doente terminal que mostrou o rabo “à polícia”

Mostrou o rabo, foi detido, mas terá inspirado uma pintura de Banksy. Foi assim que Darrel Meekcom, um homem de 55 anos com uma doença terminal, chegou às manchetes dos jornais na semana passada em Inglaterra. Tudo por causa de uma lista com desejos para cumprir antes de morrer.

De acordo com a Sky News, Darrel foi diagnosticado com atrofia multissistémica, uma doença terminal que afeta o sistema nervoso e sofre também de insuficiência renal e de doença de Parkinson.

Da lista fazem parte objetivos como saltar de paraquedas ou bungee jumping. Um dos desejos – fazer “mooning”, ou seja, mostrar o rabo – valeu-lhe uma detenção. A polícia não gostou da brincadeira e acabou por detê-lo.

Agora, o incidente ficou imortalizado por uma pintura que se acredita ser da autoria de Banksy, numa estação de metro em Kidderminster, Inglaterra, perto da casa de Darrel Meekcom. No mural, a personagem Bart Simpson, com as calças para baixo e o rabo à mostra, é repreendida pela polícia.

No Facebook, a “musa” de Banksy agradeceu ao artista, partilhando uma fotografia que tirou junto ao mural. Mais tarde, contou à BBC que a obra “está fantástica”.

“Foi tão bem pensada, é inteligente”, disse Darrel.

