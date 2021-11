O festival Sumol Summer Fest estará de regresso nos dias 1 e 2 de julho de 2022 para dar início ao verão de milhares de festivaleiros. Confirmados estão o nigeriano Burna Boy, o rapper Piruka, o concerto exclusivo Eixo Norte-Sul com as equipas de Mundo Segundo com Maze, Ace, Deau, Virtus, DJ Guze, DJ Spot pelo Norte, e XEG com Chullage, Sir Scratch, Kappa Jotta, Deezy e DJ Big pelo Sul, e NENNY

A grande novidade do cartaz do festival que se realiza no Ericeira Camping, com a praia a menos de 500 metros de distância, é a estrela ascendente T-Rex.

O evento contará também com um dos principais nomes a seguir da nova geração de músicos portugueses LON3R JOHNY, o grupo nascido em Luanda MOBBERS, o ‘professor’ Phoenix RDC e RIOT, o DJ que dispensa apresentações e que vai fechar a primeira noite do festival.

Os bilhetes para as datas de 2020 ou 2021 são válidos para a edição do próximo ano, sem necessidade de troca ou emissão de novo bilhete e o reembolso pode ser pedido nos 14 dias úteis seguintes à data prevista para este ano.

Os bilhetes estão à venda em meoblueticket.pt e nos locais habituais, a preços especiais até ao dia 31 de dezembro.

Saiba mais: