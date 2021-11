Ricardo Araújo Pereira e Gregório Duvivier voltam a estar juntos num espetáculo de humor. No espetáculo "Um português e um brasileiro juntam-se num bar", os dois humoristas exploram a diversidade da língua portuguesa.

Gregório Duvivier ficou conhecido em Portugal pelo canal de humor no Youtube "Porta dos Fundos". Ricardo Araújo Pereira é um dos humoristas com mais sucesso no país e tem, neste momento, um programa na SIC.

Gregório e Ricardo reuniram-se pela primeira vez em 2017, num espetáculo no Brasil.

"Um português e um brasileiro juntam-se num bar" vai repetir-se na Aula Magna em Lisboa e no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, mas todas as datas já estão esgotadas.

