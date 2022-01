Ministra da Cultura lembra Rogério Samora como “dos mais completos atores da sua geração”

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, destacou esta quarta-feira a carreira de Rogério Samora na televisão, no teatro, no cinema e na poesia.

“É um dia triste. Rogério Samora destacou-se sempre como um dos mais completos atores da sua geração. É uma pessoa sempre muito presente na vida do público (…) com um percurso extraordinário no teatro, cinema, poesia. De uma solidariedade e sentido humano muito especial”, afirmou.