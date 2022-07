Eventos em risco: Costa diz que "segurança das pessoas tem de estar acima de tudo"

O primeiro-ministro afirmou esta terça-feira que, por questões de segurança face aos "elevadíssimos riscos" de incêndio, com o país em situação de contingência, terão de ser reajustados os eventos junto a zonas florestais programados para os próximos dias.

António Costa garantiu que está a ser feito de tudo para que os eventos previstos sejam realizados. No entanto, diz que para isso acontecer provavelmente terá de ser noutros moldes.

Estão a decorrer contactos entre a Proteção Civil e os promotores de forma a "encontrar formas de compatibilizar os eventos com as condições de segurança", explica Costa, acrescentando que a "segurança das pessoas tem de estar acima de tudo".

"Esta questão não é política, é técnica e de responsabilidade, decorre da lei num momento em que está em vigor a situação de contingência", declarou António Costa, tendo ao seu lado os ministros da Administração Interna, José Luís Carneiro, da Defesa, Helena Carreiras, e da Agricultura, Maria do Céu Antunes.

Um dos eventos, a Concentração de Faro, explica António Costa, está praticamente fora da área florestal e "alterando um pouco é possível resolver o problema". Já no outro, referindo-se ao Super Bock Super Rock, terá "de haver uma deslocalização do sítio".

António Costa refere ainda que desde sexta-feira que está em vigor um despacho que "proíbe todo o tipo de atividade nestas zonas e o que se prevê são exceções" e o que "não está nas exceções está proibido", conclui.

O primeiro-ministro reconhece que são medidas duras para setores que durante estes dois anos de pandemia estiveram impedidos de funcionar, mas é preciso cuidado, conforme houve para controlar a covid-19.

Ao início da tarde desta terça-feira, já depois destas declarações do primeiro-ministro, foi confirmado que o Super Bock Super Rock vai passar para o Parque das Nações.

Durante a manhã, membros da Proteção Civil de Sesimbra, da Câmara Municipal e o promotor do SBSR (Música no Coração) fizeram uma visita ao recinto para definir medidas de segurança que pudessem levar à concretização do festival.