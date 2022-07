Montar o Super Bock Super Rock em dois dias: assim está o interior da Altice Arena

Dentro da Altice Arena já começa a surgir a nova versão do Super Bock Super Rock, relocalizado do Meco para Lisboa devido à situação de contingência decretada pelo Governo. A situação excecional provocada pelo alto risco de incêndio está a obrigar a promotora Música no Coração a avançar para uma missão quase impossível: montar um festival em dois dias.

Na Altice Arena, já se montam as luzes para depois entrar o palco, relata o responsável pela Música no Coração, Luís Montez, em declarações à SIC.

"Ainda durante esta noite vamos colocar o som para que amanhã, por volta da hora do almoço, já se comece a testar o som, as luzes e a ensaiar", afirma.

A 26.ª edição do festival decorre entre quinta-feira e sábado. Do cartaz desta edição fazem parte nomes como A$AP Rocky, C. Tangana, Foals, DaBaby, Metronomy, Jamie XX, Hot Chip, Capitão Fausto, Capicua, David & Miguel e Conjunto Cuca Monga.