Cerca de 700 técnicos mudam estrutura do Super Bock Super Rock do Meco para o Parque das Nações

O trabalho no novo recinto do festival Super Bock Super Rock tem sido contínuo desde que foi anunciada a mudança do Meco para o Parque das Nações em Lisboa.

Um dia depois, os trabalhos prosseguem na nova casa da 26.ª edição do Super Bock Super Rock.

Em cerca de 24 horas, a equipa técnica do festival com cerca de 700 pessoas mudou-se do Meco para o Parque das Nações, onde já se vêm palcos.

A abertura de portas está marcada para esta quinta-feira, às 15:00.

O campismo pensado para o espaço, perto da Ponte Vasco da Gama, foi uma das várias soluções encontradas para oferecer a melhor experiência possível no que diz respeito às condições do novo local do festival.

O cartaz mantém-se, apesar da mudança forçada por motivos de segurança.