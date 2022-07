Super Bock Super Rock: do Meco para o Parque das Nações em 48 horas

A organização do Super Bock Super Rock teve que reverter, em apenas 48 horas, um planeamento feito durante vários meses. A mudança do Meco para Lisboa foi feita a tempo da abertura de portas anteriormente prevista.

Durante um mês, a organização preparou a Herdade do Cabeço da Flauta, perto do Meco, para receber o regresso o festival - depois de dois adiamentos provocados pela pandemia. Mas as condições meteorológicas e o perigo de incêndio levaram à ativação de uma situação de contingência, que forçou uma mudança drástica para o festival

Em 48 horas, a equipa do festival multiplicou-se para transformar o planeamento de meses em dois dias. Foram movimentadas várias toneladas de material do Meco para o Parque das Nações. O festival prolonga até sábado, com Asap Rocky, Dababy e os Foals como cabeças de cartaz.