Super Bock Super Rock: jovens surpreendidos com visita guiada ao recinto

As portas da Altice Arena vão abrir esta quinta-feira às 15:00 para o primeiro dia do Super Bock Super Rock. Os primeiros festivaleiros a chegar ao Parque das Nações tiveram direito a uma visita guiada ao recinto.

Um grupo de jovens chegou de Manchester e foram os primeiros a chegar ao parque de campismo, junto ao rio Tejo.

Tiveram o privilégio que ver o recinto e toda a preparação de um festival que conta com milhares de pessoas, montado em apenas dois dias.

"Nem acredito que conseguimos chegar até aqui", indica o promotor do festival, Luís Montez.

O cabeça de cartaz do primeiro dia é o rapper norte-americano A$AP Rocky, que na semana passada atuou na edição de estreia do festival Rolling Loud em Portugal, no Algarve.

Além de A$AP Rocky, o palco principal irá acolher as atuações de T-Rex, Metronomy, Leon Bridges e Flume. Para hoje, estava também prevista a atuação de Boy Pablo que, segundo a organização do festival, "cancelou as próximas datas da digressão por motivos de saúde".

Pelos outros palcos, passam Sports Team, Hinds, Los Bitchos, Working Men’s Club, Digitalism (DJ set), Jungle (DJ set), David & Miguel, Fred, Conjunto Cuca Monga e Luís Fernandes.

A organização explicou que os bilhetes adquiridos para o festival são válidos para a edição transferida para Lisboa, e que qualquer possibilidade de devolução terá de ser ainda avaliada com a Inspeção-Geral das Atividades Culturais.