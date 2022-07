Hip-hop português marca segundo dia do Super Bock Super Rock

Dababy e C. Tangana são os cabeças de cartaz na segunda noite do Super Bock Super Rock. Mas o dia fica também marcado pela participação dos portugueses Classe Crua, Capicua ou Samuel Úria.

A pandemia trocou as voltas a Sam The Kid e Beware Jack, a dupla que forma os "Classe Crua" e que só agora conseguiu levar o projeto em força para a estrada.

Um disco apresentado no palco LG do Super Bock Super Rock à mesma hora em que Samuel Úria tocava no palco EDP.

Ainda antes do concerto, o músico assumiu a surpresa de conseguir atuar depois de todo o processo de mudança do festival.

No segundo dia do festival, o palco principal abriu com os gémeos australianos Cosmo's Midnight a aquecer o ambiente para os mais esperados da noite: C.Tangana e Dababy.