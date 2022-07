Atuação de C. Tangana foi a mais aplaudida na segunda noite do SBSR

A segunda noite do noite do Super Bock Super Rock ficou marcada pelo concerto do espanhol C. Tangana. O festival hoje com Foals e Jamie XX como cabeças de cartaz.

Na vespera do aniversário, C. Tangana trouxe festa ao palco da Altice Arena com dezenas de músicos em ambiente de celebração. O rapper espanhol nao autorizou a captação de imagens por câmaras profissionais mas o concerto ficou registado nos telemóveis dos fãs que ofereceram a maior ovação ate agora no Super Bock Super Rock.

Seguiu-se Da Baby no palco principal. Por várias vezes, o rapper norte-americano aproximou-se do público que mais tarde acabou a noite a dançar com os britânicos Hot Chip.

Ao lado, na sala Tejo, ouviu-se o rap em português de Capicua, feliz pelo regresso a um festival que conhece bem.

Na última manhã de montagem de palco, já se faz um balanço. Com poucas horas de sono, dezenas de técnicos não abrandam o ritmo.

Mais logo, o palco principal do Super Bock Super Rock recebe os Foals e Jamie xx como cabeças de cartaz na terceira e ultima noite do festival.