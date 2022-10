Ator de "Stranger Things" foi detido no aeroporto mas acabou salvo por fã

Joseph Quinn foi convidado para participar no aclamado programa noturno de Jimmy Fallon, "The Tonight Show", nos Estados Unidos. Porém, a sua presença esteve por momentos em risco depois de ter sido detido por agentes da imigração.

A personagem de "Stranger Things" salvou o ator britânico quando este se preparava para entrar nos Estados Unidos. Eddie Munson é a personagem que Joseph Quinn interpreta num dos maiores sucessos da Netflix e foi graças a isso mesmo que um agente dos serviços de imigração o reconheceu e pôde assim libertá-lo da detenção a que tinha sido sujeito.

"Eu quase não consegui, fui levado, acho que se pode chamar-lhe mais de calabouço. E foi-me pedido que esperasse lá durante cerca de 20 minutos e depois fui chamado a uma secretária onde alguém me perguntou: 'O que está a fazer nos Estados Unidos, senhor? Eu disse: 'Estou aqui para me encontrar com Jimmy Fallon no 'The Tonight Show'. E ele não acreditou em mim", contou Quinn no "The Tonight Show", logo após o incidente.

Depois de um dos agentes não o ter reconhecido foi um outro que percebeu que estavam na presença de Eddie Munson, de Stranger Things.

"Um dos seus colegas olhou para ele, olhou para mim, e disse: 'Deixem o Eddie em paz!" contou Quinn.

"E então [o colega] questionou: 'É Eddie de "Stranger Things?", e ele disse: 'És Eddie Munson?".

Após toda a confusão ser resolvida e o ator poder seguir o seu caminho, um dos agentes ainda questionou Quinn se este marcaria presença na nova temporada da série ao que ele respondeu não saber. Depois disso, o agente de imigração despediu-se e enquanto lhe entregava o passaporte retorquiu: "É melhor que sim".