Apesar da proximidade com a praia na Zambujeira do Mar, muitos dos campistas do Meo Sudoeste preferem passar as tardes no canal da Herdade da Casa Branca.

Em 24 edições, o Sudoeste ganhou novas atrações, tribos e melhorou as condições no campismo ao longo dos anos. Ainda assim, uma das zonas mais procuradas pelos campistas mantém-se igual desde a primeira edição.

É uma das atrações favoritas e vai continuar aberta pelo menos até sábado.