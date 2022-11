O escritor britânico Salman Rushdie está no "caminho da recuperação", anunciou o seu agente, dois dias depois de ter sido apunhalado várias vezes nos Estados Unidos por um jovem norte-americano de origem libanesa.

Rushdie já não está sob respiração assistida e que "o caminho da recuperação" começou.

Os ferimentos são graves, mas o seu estado evolui numa boa direção

Acrescentou ainda que o processo de recuperação do escritor será longo.

Esfaqueado uma dezena de vezes no pescoço e no abdómen, Salman Rushdie, de 75 anos, permanece hospitalizado em estado grave, mas no sábado à noite já foi capaz de dizer algumas palavras.

No sábado, o agente do escritor disse que este irá "provavelmente perder um olho", além de os nervos de um dos seus braços terem sido cortados e de ter sofrido danos no fígado.

O agressor, um jovem norte-americano de origem libanesa, foi presente a um juiz do estado de Nova Iorque, perante o qual se declarou "inocente" de tentativa de homicídio do escritor.

Hadi Matar, 24 anos, acusado de tentativa de homicídio e agressão, compareceu com roupa de prisioneiro, às riscas pretas e brancas, algemado e com uma máscara de proteção individual.

Segundo a acusação, o ataque foi premeditado.

O suspeito, que vive em Nova Jersey, irá comparecer novamente em tribunal em 19 de agosto.

Pode enfrentar até 32 anos de prisão

Se for condenado, Hadi Matar pode enfrentar penas que vão até 32 anos de cadeia.