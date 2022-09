Dois detidos por especulação na venda online de bilhetes para concerto dos Coldplay

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) está a realizar uma operação de investigação e vigilância no âmbito da especulação na venda online de bilhetes para os concertos dos Coldplay, que terão lugar em maio de 2023 em Coimbra. A operação levada a cabo pela Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal da ASAE já levou à detenção de duas pessoas, em flagrante delito, pela prática do crime de especulação, um deles sido já foi condenado com uma pena de prisão suspensa de 6 meses e 500 euros de multa.

Foram também apreendidos 6 bilhetes para o evento com valores unitários faciais de 90 e 150 euros, que se encontravam a ser transacionados por valores que oscilam entre 250 e 350 euros, num total especulado superior a 1.100 euros.

A ASAE informou ainda em comunicado enviado às redações:

Os arguidos foram detidos tendo um deles sido já presente a Tribunal, com decisão de aplicação de suspensão provisória do processo, tendo sido condenado com uma pena de prisão suspensa de 6 meses e 500 euros de multa. A ASAE alerta os consumidores que devem evitar a aquisição de bilhetes acima do seu valor oficial, uma vez que essa venda constitui um Crime de Especulação, punido com pena de prisão de 6 meses a 3 anos.



Os britânicos Coldplay vão realizar quatro concertos no Estádio Cidade de Coimbra, a 17, 18, 20 e 21 de maio do próximo ano.

A digressão europeia dos Coldplay de 2023 começa em Portugal, seguindo por Espanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Suécia e Países Baixos, além de incluir espetáculos no Reino Unido, em Manchester e Cardiff, onde já estão a ser também marcadas datas adicionais.

Criados em janeiro de 1998, em Londres, os Coldplay assinaram o primeiro contrato discográfico um ano depois, quando já estavam a abrir para bandas como Catatonia e a passar na Radio 1 da BBC.

A banda lançou o primeiro disco, intitulado "Parachutes", em 2000, ano em que fizeram a primeira digressão em nome próprio, apenas no Reino Unido, onde esgotaram a totalidade das datas.

Desde então, já lançaram mais oito discos de estúdio e passaram múltiplas vezes por Portugal, desde o festival Paredes de Coura em 2000 até 2012, no Estádio do Dragão, no Porto.