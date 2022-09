Ministro da Cultura destaca importância do setor privado na retoma da cultura

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, visitou o recinto do MEO Kalorama esta quinta-feira. Destacou o regresso dos festivais de verão depois de dois anos de adiamentos provocados pela pandemia, efeitos que ainda se sentem no setor da cultura e realçou a importância do setor privado para o processo de recuperação.

Antes de mais, na segunda visita oficial do ano a um festival de verão, Pedro Adão e Silva fez questão de ver primeiro a atuação de Fred no palco Futura do MEO Kalorama. Na estreia do festival em Lisboa, o ministro da Cultura destacou o regresso dos festivais de verão depois de dois anos de cancelamentos e adiamentos provocados pela pandemia

O setor ainda está a recuperar lentamente dos efeitos da pandemia e associações não governamentais, como a União Audiovisual, continuam a apoiar centenas de pessoas afetadas. Um processo para o qual o Ministro da Cultura destaca a importância do aparecimento de novos festivais e do setor privado na recuperação do setor.

Estima-se que os vários cancelamentos e adiamentos de festivais de verão tenham representado uma perda de cerca de 1600 milhões de euros à economia nacional.