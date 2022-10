"Uma cidade acolhedora com uma orgulhosa herança musical, Liverpool fará um espetáculo inesquecível que celebra a rica cultura e criatividade da Ucrânia", escreveu no Twitter.

A corrida para receber o evento internacional estava entre Liverpool e Glasgow. A cidade onde nasceu o icónico grupo musical Beatles, dispõe de uma sala de espetáculos – o M&S Bank Arena – com capacidade para 11.000 pessoas.

Além do espaço para realizar o evento, a cidade foi a escolhida devido aos parâmetros determinados pela BBC - tais como a oferta cultural (além de mostrar a cultura e música da Ucrânia) e a capacidade financeira para assumir a organização.

A vitória da Ucrânia na edição de 2022 pressupunha que o evento se realizasse no país, mas a invasão russa impossibilitou a realização no país. O processo de seleção começou com 20 cidades, tendo sido anunciada esta sexta-feira que Liverpool seria a escolhida.