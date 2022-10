Manuscrito de "O Desprezo" anotado por Godard vendido por 300 mil euros

Um manuscrito do guião do filme “O Desprezo” com anotações do próprio Jean-Luc Gordard, foi leiloado esta quinta-feira por 302 mil euros, anunciou a casa de leilões Christie's

O manuscrito pertenceu à atriz Brigitte Bardot, que protagonizou o filme, com Michel Piccoli, e o ofereceu a um amigo, o fotógrafo Ghislain "Jicky" Dussart.

O valor da peça tinha sido estimado entre 120 e 180 mil euros, mas no leilão atingiu os 302.400 euros, pormenorizou a Christie's.

O documento é composto por 59 páginas numeradas, escritas com tinta azul, e 24 páginas datilografadas, 17 das quais estão cheias de anotações e correções feitas pela mão de Godard, que morreu em 13 de setembro, aos 91 anos.

Trata-se do manuscrito completo da primeira versão do filme, adaptado de um romance de Alberto Moravia, sem as cenas nuas impostas ao realizador pela empresa de produção americana do filme.

Num comunicado divulgado em 13 de outubro, no qual anunciava o leilão, a Christie's também explicou que o manuscrito inclui fragmentos do cartaz oficial, incluindo o título do filme e o nome de Bardot, juntamente com anotações da Moravia, Piccoli, do realizador austríaco Fritz Lang e do ator americano Jack Palance.

O documento tinha estado em exposição, até ao leilão de hoje, na sede da Christie's Paris, no centro da capital francesa.