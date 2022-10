A banda portuguesa Da Weasel vai ser cabeça de cartaz do primeiro dia do Festival Marés Vivas, que acontece de 14 a 16 de julho de 2023, em Vila Nova de Gaia, anunciou hoje a organização.

"Tivemos uma edição de 2022 incrível, mas traz-nos muito mais responsabilidade e isso vai-nos levar a melhorar ainda mais todo o espaço e o cartaz, porque no fundo é isso que agrada aos festivaleiros", disse Jorge Lopes, promotor do Festival Meo Marés Vivas, na conferência de imprensa de apresentação da 15.ª edição do evento.

Os Da Weasel revelaram hoje o regresso a palco no próximo dia 14 de julho de 2023 "para um concerto único e irrepetível". A banda revelou na conferência de imprensa, que "sempre foram uma banda de concertos ao vivo" e que estão "muito felizes por estar no Marés".