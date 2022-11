Nova temporada de "The Crown" estreia dois meses depois da morte de Isabel II

Dois meses depois da morte de Isabel II, estreia na próxima semana a quinta e penúltima temporada da série "The Crown", sobre o reinado da monarca.

O incêndio no Castelo de Windsor, em 1992, foi um dos episódios que marcaram, como disse a própria Isabel II, um ano horrível do reinado. A monarca assistiu ao fim do casamento do filho André e ao divórcio da Princesa Ana, mas foi a separação do Príncipe Carlos de Diana, o mais mediático.

A quinta temporada centra-se na década de 90 e, como é tradição, na série, renova-se o elenco. Imelda Staunton interpreta a Rainha.

A série começou em 2016 e tornou-se numa das mais bem-sucedidas com 21 prémios Emmy.

A quinta temporada estreia dois anos após a quarta e o criador Peter Morgan já anunciou que só à sexta The Crown terá um fim.