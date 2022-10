O trailer da nova temporada da série "The Crown" foi esta quinta-feira revelado. A nova temporada estreia na Netflix no dia 9 de novembro.

"A Família Real está numa crise genuína". É assim o arranque do trailer. No vídeo, são desvendados os primeiros detalhes sobre as polémicas entre Diana, Carlos e a Rainha Isabel II.

A nova temporada retrata uma época - década de 90 - em que o papel da família real britânica começou a ser questionado. Vão também ser retratados episódios polémicos, como o divórcio dos três filhos da Rainha e a morte da princesa Diana.