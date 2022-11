Spielberg vai receber prémio de carreira no Festival de Cinema de Berlim

Steven Spielberg vai receber o prémio de carreira no Festival de Cinema de Berlim. O realizador norte-americano vai ser homenageado com o Urso de Ouro de Honra. O mais recente filme, "Os Fabelmans", vai ser exibido no festival que decorre em fevereiro. Em dezembro estreia nas salas portuguesas.

Já fez mais de 100 filmes e séries e entre os prémios, conta três Óscares. É essa carreira 60 anos do realizador norte-americano de 75 que vai ser distinguida no festival de cinema de Berlim.

Steven Spielberg vai receber Urso de Ouro de Honra e partilhar o filme mais pessoal que já fez.

"Os Fabelmans" inspira-se nas primeiras experiências como realizador. Um projeto que começou há cerca de 3 anos, entre a morte da mãe e do pai. É uma partilha de memórias e dos filmes que fez na adolescência.

O filme foi distinguido no Festival de Toronto, com o Prémio " Escolha do Público". Este mês foi exibido no "Lisbon and Sintra Film Festival".

Estreia nos cinemas portugueses dia 22 de dezembro.