Adele regressou aos palcos e está a causar curiosidade no público com a saída de palco. A cantora britânica desaparece numa nuvem rosa de confetis, na última música "Love Is a Game".

"Weekends with Adele" é o nome de uma série de espetáculos que acontecem ao longo de vários fins de semana em Las Vegas, até 25 de março.