Ana Moura tem dois concertos marcados em Portugal em março e no início do próximo ano irá atuar na Europa.

A fadista levou a “Casa Guilhermina” no festival Super Bock em Stock, duas semanas depois do lançamento do 7º disco, em que partilha os sons familiares de Angola.

A fadista tem dois concertos marcados e a 18 de março vai ao Super Bock Arena no Porto e a 19 de março segue para o Coliseu de Lisboa.

Em maio, regressa à digressão na Europa com espetáculos na Suíça e Alemanha.