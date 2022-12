Festival de verão no inverno

O Festival Authentica quer ser o maior festival de inverno mas com características de um festival de verão. Realiza-se dias 9 e 10 de dezembro no Altice Fórum Braga e tem quatro palcos. Conta com artistas portugueses e internacionais.

Kodaline, James Bay, De La Soul são alguns dos nomes estrangeiros que se juntam a um cartaz composto por nomes nacionais, de diferentes géneros musicais. Dino D' santiago, Mundo Segundo & Sam The Kid, Jimmy P, Profjam também fazem parte do cartaz que conta com mais de 30 artistas, ao longo dos dois dias de festival.

Marco Polónio, da organização do Authentica, diz que a aposta em Braga serve para descentralizar e a data, em dezembro, mudar a mentalidade dos grandes festivais decorrerem apenas no verão.