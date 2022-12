Anitta internada pela segunda vez numa semana

"A pedido de seus médicos, a cantora foi internada em São Paulo, o que inviabilizou a sua presença hoje [7/12] em Fortaleza. Anitta cumprirá com seus demais compromissos após sua alta, prevista para amanhã (quinta-feira)", pode ler-se num comunicado que a Bpmcom divulgou nas redes sociais. O motivo do internamento não foi revelado.

A cantora brasileira Anitta voltou a ser hospitalizada, esta quarta-feira, obrigando a cancelar o concerto previsto para o festival Farofa Gkay. É a segunda vez no espaço de uma semana que a artista é internada. A agência que representa Anitta anunciou que a cantora tem alta prevista para esta quinta-feira.

Também na semana passada, a 1 de dezembro, Anitta foi internada no hospital Albert Einstein. Na altura, a cantora fez uma publicação no Twitter, tranquilizando os fãs: “Tá tudo bem, gente… tudo certo.” A razão que a levou ao hospital não foi revelada.

Este sábado, Anitta partilhou que, há dois meses, foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr – um vírus do grupo dos herpes-vírus humanos que pode provocar a doença mononucleose infecciosa. O anúncio foi feito durante o lançamento do documentário “Eu”, que se foca na vida da atriz Ludmila Dayler e a sua luta contra a esclerose múltipla.

Anitta disse que foi Ludmila quem a orientou nos exames médicos, deixando um agradecimento especial: “Se hoje eu estou aqui com vocês falando, caminhando, respirando é por conta do quanto ela me ajudou.”

Em julho deste ano, Anitta foi também submetida a uma cirurgia, na sequência do diagnóstico de endometriose – uma doença em que o tecido que reveste o interior do útero se localiza noutros locais, como nos ovários, vagina ou intestino. Na altura, a cantora foi obrigada a fazer uma pausa nos palcos para dar prioridade à saúde.