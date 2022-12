Cantor da banda sul-coreana BTS inicia serviço militar obrigatório

O membro mais velho da banda BTS iniciou esta quarta-feira o serviço militar obrigatório. Jin adiou o máximo que pôde, mas trata-se de uma obrigação para todos os homens sul-coreanos entre os 18 e os 28 anos.

Nem mesmo os membros da boyband mais conhecida da Coreia do Sul estão dispensados de cumprir serviço militar. Jin, o membro mais velho da banda, irá ter de cumprir o serviço militar de 18 meses. Os restantes elementos da banda deverão juntar-se em breve.

A obrigatoriedade de Jin cumprir serviço militar tem gerado alguma controvérsia. Foram feitos vários pedidos do grupo para se abrir uma exceção, tal como acontece com atletas e alguns cantores de música clássica. Mas apenas conseguiram a criação de uma lei que permite às estrelas pop do país adiar o cumprimento do serviço até aos 30 anos.

Jin fez 30 anos agora em dezembro e, por isso teve de se despedir dos palcos – pelo menos até 2025.