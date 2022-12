The 1975 confirmados no regresso do Super Bock Super Rock ao Meco

No próximo ano, o Super Bock Super Rock volta a realizar-se no Meco. Na última edição, o festival sofreu uma mudança forçada para o Parque das Nações, em Lisboa. O país encontrava-se em situação de contingência devido ao risco de incêndios, o que impediu a realização do Super Bock Super Rock em áreas consideradas florestais.

Para a 27.º edição, a Herdade do Cabeço da Flauta vai sofrer alterações nas áreas do campismo e estacionamento. Segundo Luís Montez, da organização do festival, o recinto dos concertos mantém-se e vai receber, a 14 de julho, a banda britânica The 1975, que já atuou no Super Bock em 2019.

Também já confirmados estão L'Impératrice, a 15 de julho, e Black Country, New Road, a 13 de julho, no palco secundário.