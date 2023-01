Em quantos restaurantes Michelin pode comer num só dia? Há um novo recorde mundial

Começou no Le Pavillon, um restaurante francês onde comeu uma salada de abacate, e acabou no restaurante de sushi Noda. Passou, entre outros, pelo Caviar Russe, o Tuome e o Aquavit. Em cada um deles, demorou cerca de 30 a 45 minutos. Cada dentada foi documentada por uma câmara corporal. Depois caminhava ou apanhava transportes públicos até ao local seguinte.

De cozinha francesa a asiática, foram precisas 11 horas para Eric Finkelstei, de 34 anos, sentir o sabor da vitória: o recorde de visitas a restaurantes com estrelas Michelin no mesmo dia.

Bife tártaro, ostras e vieiras grelhadas fizeram parte da ementa de alguns dos 18 restaurantes - todos eles com estrela Michelin - onde Eric Finkelstei comeu no mesmo dia, em Nova Iorque, nos EUA. Caviar, salada de abacate e mirtilos também. Começou antes das 12:00 e antes da 00:00 já era recordista mundial .

"Senti a sensação de alívio por ter terminado", contou ao The Washington Post, acrescentando que sabia que as coisas podiam "não dar certo".

Sentado numa mesa redonda, à meia-luz, pouco antes da 00:00, do dia 26 de outubro. Foi assim que Eric Finkelstei riscou o último restaurante da lista. Mas o planeamento começou a ser feito um ano antes, depois de ser marcado numa publicação do Discord, sempre em segredo. Inscreveu-se, recebeu indicações, contactou os restaurantes mais procurados de Nova Iorque, explicou o motivo e fez as reservas. Criou uma linha temporal e traçou uma rota.

No dia 16 de novembro chega o email mais esperado:

"É detentor do título do Guinness World Records!".

Mas este não é o primeiro recorde de Eric Finkelstei para o Guinness. Já tinha feito, em 2022, com mais dois amigos, o maior mosaico com bolas de ténis de mesa. Em 2021, foi recordista mundial do lançamento mais longo no ténis de mesa. Agora, está a planear bater outro recorde com a namorada. Qual? É segredo.