Sessão de Cinema: “Encontros Imediatos do Terceiro Grau”

Eis um filme que vale a pena rever como um eco da actualidade. É certo que estamos perante um clássico lançado há mais de 40 anos: "Encontros imediatos do Terceiro Grau" chegou aos ecrãs americanos a 16 de novembro de 1977; a estreia portuguesa ocorreu em março do ano seguinte (veja-se aqui em baixo o trailer de relançamento por ocasião do 40º aniversário). De qualquer modo, o seu paralelismo com o novíssimo filme de Steven Spielberg, "Os Fabelmans", é muito sugestivo — num caso como noutro, a atenção do realizador às muitas nuances do mundo da infância é fundamental.

Não estamos, em qualquer caso, perante uma evocação auto-biográfica (como é, assumidamente, "Os Fabelmans"). Esta é uma aventura indissociável da tradição da ficção científica: uma nave de extraterrestres visita o nosso planeta e, inesperadamente, os seus tripulantes não são agressores à maneira de muitos dos títulos do género produzidos nas décadas anteriores; bem pelo contrário, interessam-se carinhosamente por uma criança, a ponto de levarem para a sua nave…

Dito de outro modo: este é também um drama centrado na família, ou melhor, nas famílias. Por um lado, encontramos o casal interpretado por Richard Dreyfuss e Teri Garr; por outro lado, há a figura da mãe cujo filho desperta a atenção dos "aliens" — ela é Melinda Dillon, sendo o filho interpretado pelo incomparável Cary Guffey (com 4 anos de idade, na altura da rodagem). Isto sem esquecer que no elenco encontramos ainda, no papel de um cientista, o nome de François Truffaut, um dos autores emblemáticos da Nova Vaga francesa, aqui no seu único trabalho como actor numa produção de língua inglesa.

"Encontros Imediatos do Terceiro Grau" possui, assim, uma trama afectiva que o distingue das convenções correntes (ontem como hoje) da ficção científica. Nesta perspectiva, podemos classificá-lo como um dos clássicos mais atípicos de um género cuja popularidade persiste. Nos Óscares conseguiu oito nomeações, mas apenas uma estatueta dourada, para Vilmos Zsigmond, na categoria de melhor fotografia; para lá das nomeações, Frank E. Warner recebeu um prémio especial pela montagem dos efeitos sonoros.

Importa lembrar que existem três versões de "Encontros Imediatos do Terceiro Grau": a que foi estreada em 1977; uma segunda, designada como "Special Edition", lançada em 1980, resultante de uma imposição do estúdio produtor e suscitando o desagrado de Spielberg; e, finalmente, aquela que surgiu em VHS em 1998 (mais tarde em DVD e Blu-ray), correspondendo à montagem pretendida por Spielberg — é esta última, precisamente, designada "Director's Cut", que está disponível em streaming.