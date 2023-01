Ator Alec Baldwin acusado de homicídio involuntário

O ator Alec Baldwin vai ser acusado de homicídio involuntário, no âmbito do disparo acidental durante as gravações do filme “Rust”, que vitimou mortalmente a diretora de fotografia.

"Após um exame minucioso das provas e das leis do Novo México, considerei haver provas suficientes para apresentar acusações criminais contra Alec Baldwin e outros elementos da equipa da rodagem de 'Rust'", afirmou a procuradora Mary Carmack-Altwies, citada pela Agência France Presse.

No âmbito do mesmo caso, a encarregada do protocolo de segurança das filmagens, Hanna Gutierrez Reed, será também acusada de homicídio involuntário.

Já o assistente de realização David Halls, que, segundo a publicação norte-americana Vanity Fair, é citado nos relatórios da polícia como a pessoa que entregou a arma a Alec Baldwin, chegou a acordo com a justiça, aceitando uma pena suspensa de seis meses pela acusação de uso negligente de arma.

As acusações serão formalmente deduzidas "até ao final do mês", afirmou.