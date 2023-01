A cantora Rosalía atuou no Museu do Louvre, em Paris, em cima de um carro.

A cantora catalã, que é conhecida por fazer atuações em cima de motas, desta vez trocou as duas rodas por um carro e interpretou seis temas em cima do tejadilho.

Rosalía vai atuar em Portugal no dia 8 de junho, no Primavera Sound no Porto. Em novembro, atuou em Lisboa e em Braga.