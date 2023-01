Óscares: quem são os "adversários" da curta-metragem portuguesa?

A curta-metragem portuguesa conta a história de um homem que vive no alto de um precipício com o seu filho. Todos os dias, o pai salta de paraquedas para chegar à aldeia e vender o gelo que produziram durante a noite.

João Gonzalez nunca esperou que o seu filme pudesse estar na corrida a um dos maiores prémios de cinema do mundo: " Comecei este filme como filme de escola, comecei a fazê-lo no meu quarto pequeno de Londres, nunca imaginei que poderia tomar este tipo de proporções. Foi uma surpresa muito agradável. Foram dois anos de trabalho, é muito gratificante, obviamente, sermos valorizados ", contou à Lusa.

O projeto foi distinguido no festival de Cannes, fazendo com que João Gonzalez se tornasse o primeiro realizador português de filmes de animação a ser premiado no festival francês.

Apresenta-se como uma história “hilariante e provocadora”. A curta-metragem “ My Year of Dicks ”, das islandesas Sara Gunnarsdóttir e Pamela Ribon, que demorou 30 anos a ficar concluída, acompanha o percurso de uma jovem de 15 anos determinada a perder a virgindade.

Baseado numa história real, “ The Flying Sailor ” conta a história de um marinheiro que, em 1917, foi projetado durante dois quilómetros, após a colisão entre dois navios, no porto de Halifax. O embate provocou a maior explosão acidental da história.

Este projeto é uma comédia retro-romântica, que, sem rodeios, se foca no despertar sexual feminino da década de 90. A curta-metragem surge a partir do livro de memórias de Pamela Ribbon “Notes to Boys: And Other Things I Shouldn't Share in Public”.

“An Ostrich Told Me The World Is Fake And I Think I Believe It”

Um jovem funcionário de uma empresa começa a questionar o mundo em que vive, depois de improvável conversa com uma avestruz. É esta a