Há novos nomes confirmados para o Super Bock Super Rock

O festival Super Bock Super Rock (SBSR) regressa ao Meco este ano. O cartaz ainda não está fechado, mas já há nomes confirmados.

Father John Misty é conhecido do público português e regressa para a 7.ª atuação ao vivo em palcos nacionais. No ano passado, o músico norte-americano lançou o quinto disco de carreira a solo e apresentou-o no Meco no primeiro dia do festival.

A 14 de julho, a lenda da música, Nile Rodgers, compositor, produtor e guitarrista é acompanhado pela banda que fundou no início dos anos 70.

No campo da música eletrónica, está confirmada a belga Charlotte de Witte. A DJ já atuou no Castelo de S. Jorge, em Lisboa, agora atravessa o rio para atuar no Meco.

Steve Lacy estreia-se em Portugal no SBSR. O californiano deu nas vistas como produtor e tem no disco mais recente quatro nomeações para os prémios Grammy.

Os britânicos Ezra Colletive regressam ao festival onde atuaram em 2019 e com temas novos.

Também a 15 de julho, Tomás Wallenstein mostra as versões de canções que o marcaram. "Vida Antiga" de Erasmo Carlos é um dos temas e dá nome ao disco a solo do vocalista dos Capitão Fausto,

O recinto está a ter alterações para poder voltar a receber o SBSR na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, na 27.ª edição.

O 27.º festival ainda vai contar com The 1975, L'Imperatrice e Black Country, New Road.