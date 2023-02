Rihanna não foi paga para atuar no Super Bowl, mas saiu a ganhar milhões graças a um gesto

O dia 12 de fevereiro juntou amantes de futebol americano e os fãs de Rihanna. O Super Bowl conseguiu trazer de volta Rihanna depois de sete anos afastada dos palcos e do mundo da música. O evento é o mais esperado dos EUA, não só para os adeptos, mas também para as marcas, que aproveitam a audiência para aumentarem as vendas. O show de Rihanna gritou Fenty Beauty e Savage X Fenty e conseguiu arrecadar milhões de dólares.

Para além disso, há quem não tenha percebido que a própria estrela de 34 anos estava maquilhada com produtos da Fenty Beauty, assim como os dançarinos . Mas, Rihanna também é dona de Savage X Fenty, que é uma marca de roupa que também foi incorporada no espetáculo do Super Bowl. Os dançarinos tinham a marca vestida, mas Rihanna não.

Os artistas que são convidados para atuarem no intervalo do Super Bowl não são pagos, é uma regra da NFL. No entanto, a liga de futebol nacional cobre todos os custos relacionados com a produção do show no intervalo. O que a estrela leva para casa não é um cheque, mas sim “exposição”. E Rihanna aproveitou bem esta oportunidade. No fundo, a cantora não pagou pela publicidade feita à marca, foi grátis, sendo que os anunciantes poderão ter pago cerca de sete milhões de euros por apenas 30 segundos.

O impacto do intervalo do Super Bowl

O Super Bowl é o maior evento desportivo norte-americano. No intervalo está o maior show do ano, que promete cativar toda a nação por um breve período de 30 minutos.

Fomos verificar o aumento do números de vendas de artistas que atuaram no Super Bowl em anos anteriores.

Os Maroon 5 viram as vendas dispararem 434% em 2019. Justin Timberlake teve um aumento maior, 534%, em 2018. Já Lady Gaga viu os números aumentarem 1.000% depois do espetáculo em 2017.

O Super Bowl é transmitido em mais de 180 países.

O regresso de Rihanna fez com que esta 57.ª final do Super Bowl tivesse a maior audiência em transmissão em seis anos, com uma média impressionante de 113 milhões de espetadores.