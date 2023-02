O ator norte-americano Jansen Panettiere, que participou na série “The Walking Dead” e deu voz a umas das personagem do filme “Idade do Gelo 2”, morreu no domingo, aos 28 anos.

A confirmação da morte foi dada pelo agente do ator ao site Deadline, sem adiantar pormenores.

Jansen Panettiere nasceu a 25 de setembro de 1994, em Palisades, Nova Iorque, e seguiu os passos da irmã mais velha, a atriz Hayden Panettiere, em Hollywood.

Começou a carreira em 2000 e fez parte do elenco de “Even Stevens”, “The X's”, “The Lost Medallion” e “The Walking Dead”. Para além do cinema e das séries de televisão, deu ainda voz em filmes de animação como a “Idade do Gelo” e “Robots”.

Panettiere pintava também malas, sapatos e casacos, uma arte que partilhava na rede social Instagram. Na página, escreve que começou por pintar os seus problemas que se tornaram a sua solução.