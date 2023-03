O Sumol Summer Fest vai regressar este verão. A morada mudou, passou da Ericeira para a Costa de Caparica, mas mantém o espírito de celebração da chegada do verão. E, esta quarta-feira, a promotora Música no Coração anunciou quatro novas confirmações: Aya Nakamura, Wiz Khalifa, Iann Dior e Mizzy Miles & Friends.

Nos dias 30 de junho e 1 de julho, o Parque de Campismo do Inatel, mesmo ao lado da Praia de São João na Costa da Caparica, abre portas a muita música e a um cartaz para gosto diversificados.

Wiz Khalifa, Aya Nakamura, Iann Dior e Mizzy Miles & Friends juntam-se a outros nomes de peso com presença já confirmada, como Popcaan, Matuê, Profjam, Bárbara Bandeira, Mishlawi e Children of Zeus.

Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais mas, atenção, os preços vão subir. Até 15 de abril, o bilhete diário custa 32 euros e o passe para os dois dias (com camping) 50 euros, valores que a partir de 16 de abril e até 30 de maio sobem para 42 euros e 57 euros, respetivamente, e entre 1 e 29 de junho custarão 45 euros e 62 euros (passe com camping). Se a compra for feita no dia do festival, o valor do bilhete diário será de 47 euros e o passe de 65 euros.

Se ainda tem dúvidas, fique a par das confirmações até agora anunciadas pela promotora Música no Coração:

30 de junho

Palco Sumol – Popcaan, Aya Nakamura, ProfJam, Bábara Bandeira, Mishlawi

1 de julho

Palco Sumol – Wiz Khalifa, Matuê, Iann Dior, Mizzy Miles & Friends, Children of Zeus