Os primeiros nomes do cartaz da 13.º edição do Sumol Summer Fest

Já são conhecidos os primeiros nomes da 13.º edição do Sumol Summer Fest. Os portugueses Bárbara Bandeira, Profjam e Mishlawi fazem parte do cartaz.

Popcaan, Matuê e Children of Zeus são os primeiros nomes confirmados do Sumol Summer Fest. A localização do festival foi alterado e o Parque de Campismo do Inatel, na Costa da Caparica, vai receber o Sumol Summer Fest pela primeira vez.

O espaço vai ser reabilitado e vai ter capacidade para 20 mil pessoas. A 13.ª edição está marcada para 30 de junho e 1 de julho.