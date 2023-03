O que esperar dos Óscares 2023?

Está a chegar a 95ª cerimónia dos Óscares, depois de revelados os nomeados os especialistas na industria fazem apostas aos vencedores.

O filme "Tudo em todo o lado ao mesmo tempo" é um dos favoritos para a 95ª entrega dos Óscares. A atriz malaia-chinesa é protagonista do filme mais nomeado para a cerimónia com 11 indicações, mas o estatuto de favorito tem sido reforçado desde o anúncio das nomeações.

Os quatro prémios arrecadados pelo filme com realização e argumento de Daniel Kwan não passaram despercebidos nas casas de apostas que põem "Tudo em todo o lado ao mesmo tempo" no topo das previsões para receber o Óscar mais desejado, de melhor filme, que é disputado por 10 candidatos.

"A Oeste nada de novo", que venceu sete prémios Bafta, incluído o de melhor filme, pode surpreender. É candidato em nove categorias para os óscares, tal como "Os espíritos de Inisherin" com Colin Farrel, que se estreia na categoria de Melhor Ator tal como todos os outros nomeados, algo que não acontecia há 88 anos.

Tom Cruise não está na lista dos candidatos a Melhor Ator, mas tem o seu "Top Gun Maverick" no conjunto das longas-metragens que podem receber o óscar de melhor filme e, de acordo com alguns sites de cinema, muito ativos nesta fase, aparece muito perto do topo das preferências aparece logo acima de "Os Fabelmans de Steven Spielberg".

O realizador norte-americano foi o primeiro realizador a ser nomeado consecutivamente ao longo de seis décadas. Uma experiência que contrasta com a história que já se escreveu em português na história dos Óscares.

É para a categoria da melhor metragem de animação que a atenção do cinema nacional vai estar virada na 95ª cerimónia de entrega dos Óscares. O filme "Ice Merchants" criado à distância durante a pior fase da pandemia, tornou-se o primeiro filme com participação maioritariamente portuguesa a chegar a esta fase.

A cerimónia marcada para 12 de março no Dolby Theatre em Los Angeles.