Star Wars: filmagens fecham estrada na Madeira

"Atendendo às alterações de operacionalidade que estes encerramentos acarretam, alertamos os utentes para a necessidade de cumprir a sinalização instalada no local, as orientações da PSP e as recomendações da Comissão Organizadora das Filmagens", refere a autoridade em edital.

A Direção Regional de Estadas esclarece que a alteração é motivada pelas filmagens de uma "série com notoriedade internacional e com interesse estratégico para a região".

Embora não especifique o título, a comunicação social regional avança estar relacionada com a famosa saga Star Wars -- Guerra das Estrelas e aponta que as filmagens vão decorrer até ao final deste mês, na costa sul e na costa norte da ilha da Madeira.

Na Ponta de São Lourenço, área localizada no concelho de Machico, o troço da estrada regional entre a Quinta do Lorde e a rotunda da Baía d'Abra vai estar encerrado entre as 16:00 de hoje as 08:00 de terça-feira.

A Ponta de São Lourenço, caracterizada pela aridez e pela predominância de ventos, está classificada como "monumento natural" e integra a Rede de Monumentos Naturais da Região Autónoma da Madeira.

O uso do território, um dos mais visitados por turistas, é regulamentado por um Plano de Ordenamento e Gestão, que estabelece Áreas de Proteção Total (os Ilhéus do Desembarcadouro e do Farol), Áreas de Proteção Parcial (península da Ponta de São Lourenço) e Áreas de Proteção Complementar (as praias, miradouros e Capela da Nossa Senhora da Piedade).