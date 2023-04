"Super Mario Bros. - O Filme" bate recordes de bilheteira na estreia

A estreia de “Super Mário Bros. – O Filme” bateu vários recordes de bilheteira. No primeiro fim de semana de exibição - que coincidiu com a Páscoa -, o filme de animação atingiu os 377.000 dólares (347.000 euros) em todo o mundo.

Apesar das críticas, o filme de animação que conta a história de dois canalizadores de Brooklyn, Estados Unidos, que acabam no mundo das famosas personagens da consola Nintendo encheu as salas de cinema no fim de semana da Páscoa.

E bateu mais do que um recorde: tornou-se a adaptação de videojogo com maior receita no primeiro fim de semana, ultrapassando “Warcraft: O Primeiro Encontro de Dois Mundos” (193.000 dólares), e o filme animado mais visto na estreia, ao bater o “Fronzen 2 – O Reino do Gelo” (330.000 dólares).

Além disso, “Super Mário Bros – O Filme”, que conta com as vozes de Chris Pratt, Charlei Day, Anya Taylor-Joy e Jack Black, atirou para segundo lugar o filme da Marvel “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania”, que tinha registado a melhor estreia do ano.

Só nos Estados Unidos, o filme ultrapassou os 204.000 dólares em receita (188.00 euros), tendo angariado mais 173.000 dólares (159.000) no resto do mundo.

O filme estreou também em Portugal, no dia 5 de abril, podendo ser visto nas várias cadeias de cinema do país.