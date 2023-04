Sessão de Cinema: “Argo”

Esta semana, a estreia nas salas de cinema do excelente “Air” (sobre a fabricação, pela Nike, de umas sapatilhas especiais para Michael Jordan) vem lembrar-nos que, para lá da sua carreira de actor, Ben Affleck é também um realizador de talento. Vale a pena, por isso, revisitar o seu “Argo”, outro título em que acumulou funções de interpretação e direcção, tanto mais importante na sua trajectória quanto foi consagrado com o Óscar de melhor filme de 2012.

“Argo” evoca a crise dos reféns americanos em Teerão, em 1979, quando seis elementos da embaixada dos EUA conseguem refugiar-se na embaixada do Canadá… O filme centra-se na operação montada pela CIA para libertar esses seis diplomatas, com o agente Tony Mendez (interpretado por Affleck) a liderar uma suposta equipa de cinema à procura de cenários para um filme à maneira de “Star Wars” cujo título seria… “Argo”! Estamos perante o retrato de um universo de muitos contrastes em que, escusado será dizer, os agentes americanos enfrentam um sistema de vigilância que, além do mais, pode ameaçar as vidas dos outros reféns…

Explorando os ziguezagues emocionais de um genuíno “thriller”, Affleck consegue uma dupla proeza: por um lado, o seu filme possui a energia de uma inusitada epopeia de sobrevivência; por outro lado, há nele o minucioso sentido de observação de uma complexa conjuntura política e geo-política.

“Argo” resultou de uma equipa de muitos talentos, incluindo o director de fotografia mexicano Roberto Prieto e o compositor francês Alexandre Desplat. No elenco, além de Affleck, encontramos ainda os nomes de Bryan Cranston, Alan Arkin, John Goodman e ainda, no papel de director da CIA, o veterano Philip Baker Hall (naquele que foi um dos seus derradeiros títulos). Nos Óscars, além da estatueta de melhor filme do ano, “Argo” venceu ainda nas categorias de argumento adaptado e montagem.

HBO Max