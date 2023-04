Retiradas acusações criminais contra Alec Baldwin por morte no set de "Rust"

Os procuradores do estado norte-americano do Novo México fizeram cair as acusações criminais contra o ator Alec Baldwin, que baleou acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins no set do filme “Rust” em 2021.

A informação está a ser avançada por várias agências de notícias, que citam o advogado de Alec Baldwin. De acordo com a Reuters, o processo contra a responsável por manipular as armas no local das filmagens, Hannah Gutierrez-Reed, vai prosseguir.

O ator de “30 Rock” negou qualquer responsabilidade no tiro que matou Halyna Hutchins. Alec Baldwin disse que engatilhou o revólver, mas que nunca puxou o gatilho. Defende ainda que a responsável pelas armas tinha como função garantir que os revólveres usados nas filmagens estariam descarregados.

Já houve uma condenação pela morte da diretora de fotografia. Dave Halls foi condenado por negligência no manuseamento da arma de fogo. Foi condenado a seis meses de pena suspensa, a uma multa de 500 dólares, a 24 horas de serviço comunitário e a aulas de segurança relativas ao uso de armas de fogo.