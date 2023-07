C. Tangana lança música nova para os 100 anos do Celta de Vigo: ouça aqui

A nova música do madrileno C. Tangana, lançada esta quinta-feira, foi escrita em galego e contou com colaboração das Pandereteiras de Toutón, um grupo feminino de música tradicional galega.

"Posso tentar?" Foi o próprio músico que se ofereceu para escrever este hino, em resposta a uma publicação do clube no Twitter em fevereiro de 2021.

Apesar de ter nascido em Madrid, C. Tangana tem raízes galegas pela parte do pai e é um assumido adepto do Celta. No videoclip da canção "Cambia", do seu último disco, é possível ver uma criança a envergar a camisola principal do clube de Vigo.

O Presidente do RC Celta de Vigo felicitou o artista pelo resultado final:

"Obrigado por converteres tudo isto num poema que nos faz vibrar e ficar emocionados", disse Carlos Mouriño

Também Iago Aspas, capitão de equipa, ficou rendido: "Fizeram um trabalho brutal. Isto vai ter uma repercussão impressionante".

Na temporada passada, o clube foi treinado por Carlos Carvalhal. O técnico português garantiu a permanência da equipa na primeira divisão e tinha contrato até 2024, mas acabou por chegar a acordo com o clube espanhol para uma rescisão amigável. O Celta de Vigo completa o 100.º aniversário no dia 23 de agosto.