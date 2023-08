Netflix revela escândalo de abusos sexuais nos escuteiros nos EUA

A plataforma de streaming Netflix vai lançar, em setembro, uma nova série documental. Intitulada “Scouts Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America”, revela o encobrimento de “um dos mais horríveis escândalos de abuso sexual de crianças” da história.

O trailer, divulgado há três dias, mostra que foram documentadas cerca de 82 mil queixas contra líderes escuteiros desde 1910 e apresenta excertos de entrevistas exclusivas com denunciantes, sobreviventes e antigos funcionários da associação.