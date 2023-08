Kruella d'Enfer é a responsável pelo design do palco principal do MEO Kalorama

O palco principal da edição deste ano do MEO Kalorama tem novo design e conta com a assinatura da artista portuguesa Kruella d'Enfer.

Convidada pela Underdogs, que assume novamente a curadoria das artes visuais do festival, a artista assume que este é um dos projetos mais ambiciosos que abraçou e explica a inspiração para a obra.

"O desenho foi muito nessa ideia de construir um cenário que explodisse para o espaço e que fosse projectado para aí. E também na sensação que as pessoas têm ao ver um concerto, aquela magia de fecharmos os olhos e estarmos a ouvir a nossa banda preferida, e sermos levados para outro sítio qualquer. Misturado com o meu estilo pessoal de usar imensas cores; de a natureza também fazer parte de alguns elementos", afirmou.

O novo design do palco principal do MEO Kalorama poderá ser visto nos dias 31 de Agosto, 1 e 2 de setembro, no Parque de Bela Vista, em Lisboa. Blur, The Prodigy, Florence + The Machine e Arcade Fire são alguns dos artistas que marcarão presença no festival.