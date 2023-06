The Prodigy e Lil Silva fecham cartaz do Meo Kalorama

O Meo Kalorama anunciou, esta terça-feira, duas novas confirmações: The Prodigy e Lil Silva fecham o cartaz da segunda edição do festival.

The Prodigy vão ser cabeça de cartaz do primeiro dia do festival, atuando depois de Yeah Yeah Yeahs, The Blaze e Metronomy. Já Lil Silva sobe ao palco no último dia.

Entre os cabeças de cartaz estão também Florence + The Machine e Arcade Fire, que atuam no segundo e terceiros dias, respetivamente

A segunda edição do MEO Kalorama vai contar com cinco palcos – mais dois do que no ano passado. Um destes palcos será dedicado em exclusivo à música eletrónica.

O festival decorre entre 31 de agosto e 2 de setembro, no Parque da Bela Vista, em Lisboa. Os bilhetes e passes gerais já se encontram à venda nos locais habituais.