A homenagem a Emiliano Sala no jogo entre o Cardiff e o Arsenal

O jogo desta terça-feira entre o Cardiff e o Arsenal, em Londres, ficou marcado pela homenagem a Emiliano Sala, o jogador argentino que seguia num avião que desapareceu a 21 de janeiro.

Além de um minuto de aplausos, os capitães das duas equipas depositaram uma coroa de narcisos, símbolo do País de Gales, no centro do relvado.

Também nas bancadas do Estádio Emirates, os adeptos mostraram cartazes e outros símbolos de homenagem ao jogador que tinha acabado de se tornar o mais bem pago da história do Cardiff, ao custar 20 milhões de euros, pagos ao Nantes.

A pedido da família, os jogadores não usaram braçadeiras vermelhas em sinal de luto, mas as homenagens cumpriram-se em todos os jogos desta jornada da Premier League.