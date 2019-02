O FC Porto venceu hoje no terreno do Tondela por 3-0, em jogo da 23.ª jornada da Primeira Liga.

Pepe (11'), Óliver Torres (52') e Herrera (74') fizeram os golos do triunfo portista.

A uma semana do clássico com o Benfica, no Dragão, o campeão nacional passou somar 57 pontos, mais quatro do que os 'encarnados', que recebem o Desportivo de Chaves na segunda-feira. O Tondela, 11.º classificado, encaixou a segunda derrota seguida, e mantém os 23 pontos, somente dois acima da zona de despromoção.