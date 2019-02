Depois da vitória frente ao Tondela esta sexta-feira, Sérgio Conceição lembrou que o clube está acima de qualquer nome. O comentário foi feito a propósito da disciplina interna do Porto, que levou Éder Militão a ser afastado deste jogo.

Já o treinador do Tondela, Pêpa, parabenizou os dragões pelo domínio do jogo a partir do segundo golo.